От крепости до «молочного цеха» Южного Урала: Чебаркулю исполнилось 290 лет

Фото: администрация Чебаркульского городского округа.

Чебаркуль 12 июня отмечает двойной праздник — День России и 290-летие города. История этого населенного пункта началась в 1736 году, когда здесь заложили крепость для охраны рубежей Российского государства.

Со временем Чебаркуль утратил оборонное значение и превратился в центр крупного сельскохозяйственного района. Сегодня его называют «молочным цехом» Челябинской области. Параллельно развивалась и промышленность. В годы Великой Отечественной войны местные жители снабжали фронт деталями для авиационных двигателей, а добровольцы мужественно сражались на передовой.

— Наряду с металлургией в городе развиваются легкая и пищевая промышленность, туризм, стройкомплекс, — отметил губернатор Алексей Текслер. — С поддержкой области обновляются социальная сфера и коммунальная инфраструктура. Но самое главное – в Чебаркуле живут по-настоящему отважные и неравнодушные люди.

Юбилейные торжества развернулись на площади имени Ленина 12 июня. Главным событием праздника станет выступление группы «Вирус». После выступления жители увидят фейерверк.

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