Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит отставку заместителя председателя челябинского арбтража

Вопрос включен в повестку заседания. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской области Ольга Сотникова приняла решение о прекращении своих полномочий. Соответствующее заявление поступило в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации.

Сотникова попросила освободить ее от должности с 12 сентября 2026 года. Основание — подпункт 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в РФ». Эта статья предусматривает прекращение полномочий по личному заявлению судьи об отставке.

Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании ВККС, которое состоится 18 июня 2026 года.

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