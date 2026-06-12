Алексей Текслер наградил омбудсмена медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Юлия Сударенко работает омбудсменом с 2020 года. Фото: пресс-служба губернатора.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко получила региональную награду. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении ее медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.

В документе говорится, что Юлия Сударенко отмечена за вклад в обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории региона. Награждение проведено на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области».

Юлия Сударенко занимает должность регионального омбудсмена с 2020 года. В 2025 году областной парламент утвердил ее на второй пятилетний срок.

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