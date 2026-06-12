Алексей Текслер наградил омбудсмена медалью «За заслуги перед Челябинской областью»

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко получила региональную награду. Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении ее медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.
В документе говорится, что Юлия Сударенко отмечена за вклад в обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории региона. Награждение проведено на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области».
Юлия Сударенко занимает должность регионального омбудсмена с 2020 года. В 2025 году областной парламент утвердил ее на второй пятилетний срок.
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