Банк России зафиксировал рост ипотечных выдач в Челябинской области в два раза

Данные опубликовал Банк России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области за первые четыре месяца 2026 года заметно вырос рынок ипотечного кредитования. Такие данные содержатся в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», подготовленном Банком России.

За январь – апрель жители Южного Урала оформили ипотеку на сумму 32 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных кредитов увеличилось на 68% и достигло 9 тысяч.

При этом меняется структура ипотечного спроса. Доля «Семейной ипотеки» постепенно уменьшается. Эксперты Банка России называют две причины: ужесточение условий льготной программы с февраля 2026 года и снижение рыночных ставок вслед за ключевой. Кроме того, часть покупателей переориентировалась с первичного на вторичное жилье, которое в среднем дешевле.

Доклад «Региональная экономика» основан на мнениях экспертов, данных официальной статистики и результатах мониторинга более 15 тысяч предприятий по всей России. Почти 280 из них находятся в Челябинской области. Эту информацию Совет директоров Банка России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

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