Летевший в Уфу самолет вынужден был приземлиться в Челябинске

В аэропорту Уфы плохая видимость Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинском аэропорту 13 июня приняли дополнительный авиарейс. Посадку совершил Boeing-737, который летел из Москвы в Уфу.

Самолету пришлось садиться в Челябинске из-за плохой погоды. На Уфу опустился густой туман, и городской аэропорт вынужденно приостановил работу.

Самолет из Москвы собирались отправить в аэропорт назначения в 8:00, но туман и сбившееся из-за него расписание не позволили это сделать. Пока что вылет отложен до 10:00.

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