Президент Путин наградил шестерых медиков из Челябинской области

Пятеро врачей получили почетные звания, главной медсестре вручат медаль Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть медиков из Челябинской области удостоились государственных наград. Указ об этом пописал президент России Владимир Путин.

Главная медсестра Областной туберкулезной больницы №3 Светлана Николаева получила медаль Луки Крымского.

Завотделением челябинской ГКБ №8 Екатерина Стенько стала заслуженным врачом России.

Звание заслуженного врача также присвоено четверым сотрудникам челябинской ГКБ №1: главврачу Дмитрию Тарасову, заместителю главврача Алексею Веретенникову, заведующим отделениями Роберту Ибатуллину и Владиславу Соколенко.

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