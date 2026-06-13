В Челябинске изменится маршрут трамвая-челнока

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

С 15 июня изменится конечная остановка трамвая-челнока, который курсирует в Ленинском районе Челябинска.

Челнок запустили на время ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», с понедельника трамвай будет перевозить пассажиров между Чистопольской и ЗЭМ (на улице Дзержинского). Интервал движения транспорта не изменится.

На период ремонта запустили также компенсационный автобус №КМ2. Автобусы подходят к остановкам с интервалом в 6-10 минут.

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