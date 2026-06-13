Дмитрий Харатьян выступил на праздновании Дня России в Челябинске

Фото: страница Дмитрия Харатьяна в соцсети

В челябинском Театре оперы и балета 12 июня прошел концерт, посвященный Дню России. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, торжество посетили губернатор Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, главный муфтий УрФО Ринат-хаджи-хазрат Раев, а также представители общественных организаций и участники СВО с семьями. Поздравить южноуральцев с праздником приехал народный артист России Дмитрий Харатьян.

— Все мы – дети России, искренне любим ее, гордимся ее многовековой историей и каждым народом, внесшим свой вклад в создание нашей великой страны, — заявил Дмитрий Харатьян со сцены. — Мы делаем все, чтобы приумножить наследие и укрепить могущество державы.

Артист также назвал Южный Урал опорным регионом России и подчеркнул, что необходимо гордиться всеми жителями Челябинской области.

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