В Озерске рабочие устранили аварию, оставившую город без горячей воды

После аварии на электросетях отключились насосы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Озерске Челябинской области возобновили подачу горячей воды после аварии. Об этом сообщил глава города Сергей Гергенрейдер.

Горячую воду в Озерске отключили 10 июня из-за подтопления канализационных насосных станций и отключения насосов вследствие аварии на электросетях.

Чтобы снова запустить насосы, пришлось на время снизить давление и в трубах холодного водоснабжения. Начать подачу горячей воды удалось лишь поздним вечером 12 июня.

13 июня у жителей Озерска еще могут сохраняться проблемы с поступлением горячей воды – в этом случае горожан просят обращаться в управляющие компании, чтобы проверить внутридомовые сети.

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