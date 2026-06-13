Нашли коньячный цех и нелегальный товар на 32 млн: в Челябинской области полицейские изъяли почти 100 тыс. литров алкоголя

В 2026 году уже 12 человек уличили в незаконном обороте спиртного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Челябинской области полицейские изъяли 97 тыс. литров нелегального спиртного. В 20 преступлениях в сфере незаконного оборота алкоголя уличили 12 человек.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, у жителя Троицка изъяли незаконную продукцию на 32 млн рублей – не только крепкие напитки, но и сигареты. Уголовное дело бизнесмена сейчас рассматривает суд.

А в Курчатовском районе Челябинка в частном доме обнаружили и закрыли подпольный цех по производству коньяка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.