Челябинскую область ждут грозы с градом, а потом несколько дней дождей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В воскресенье 14 июня в Челябинской области загрохочут грозы. Пройдут дожди, а местами может посыпаться град.
По данным регионального Гидрометцентра, ночью будет от +10 до +15 градусов, а днем воздух разогреется до +20, +25.
По предварительному прогнозу, дожди продолжат идти до четверга 18 июня. Со вторника жара усилится: температура поднимется до +27 градусов.
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