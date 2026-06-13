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НовостиОбщество13 июня 2026 12:22

Челябинскую область ждут грозы с градом, а потом несколько дней дождей

В Челябинской области пройдут дожди и усилится жара
Елена КОЛЧИНА
Солнечная погода придет на Южный Урал лишь в конце следующей недели

Солнечная погода придет на Южный Урал лишь в конце следующей недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье 14 июня в Челябинской области загрохочут грозы. Пройдут дожди, а местами может посыпаться град.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью будет от +10 до +15 градусов, а днем воздух разогреется до +20, +25.

По предварительному прогнозу, дожди продолжат идти до четверга 18 июня. Со вторника жара усилится: температура поднимется до +27 градусов.

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