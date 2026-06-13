Челябинскую область ждут грозы с градом, а потом несколько дней дождей

Солнечная погода придет на Южный Урал лишь в конце следующей недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье 14 июня в Челябинской области загрохочут грозы. Пройдут дожди, а местами может посыпаться град.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью будет от +10 до +15 градусов, а днем воздух разогреется до +20, +25.

По предварительному прогнозу, дожди продолжат идти до четверга 18 июня. Со вторника жара усилится: температура поднимется до +27 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.