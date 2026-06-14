Импортозамещение и новые бренды: Алексей Текслер поздравил работников легкой промышленности региона с праздником

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Текстильная и легкая промышленность Южного Урала достойно отвечает на вызовы времени, активно осваивает новые технологии и выпускает конкурентоспособную продукцию. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в поздравительной речи в честь Дня работников отрасли. Обращение главы региона появилось на сайте правительства Челябинской области.

Он также добавил, что благодаря государственной поддержке и привлечению инвестиций в регионе открываются новые производства, создаются рабочие места, а местные бренды получают признание не только в России, но и за рубежом.

В завершение губернатор пожелал всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов, а предприятиям — дальнейшего развития и процветания. Праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье июня и объединяет специалистов, занятых в производстве тканей, одежды, обуви и других товаров народного потребления.

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