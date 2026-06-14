Не прошел платеж за проезд: южноуральцам рассказали, почему банковская карта попадает в стоп-лист и как ее разблокировать

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Банковские карты жителей Челябинска могут попадать в стоп-лист при оплате проезда в общественном транспорте, даже если в момент поездки на счете были деньги. Об этом сообщили в МУП «Служба организации движения» (СОД) города. Причина кроется в отсроченном списании средств банком в течение суток.

В организации пояснили, что если во время поездки средства на карте были, а к вечеру пассажир их потратил, банк не может списать деньги, и карта блокируется. Даже после пополнения баланса автоматически проблема не решается — долг нужно погасить вручную.

Чтобы разблокировать карту, необходимо зайти в личный кабинет пассажира на официальном сайте системы платежных карт, ввести номер карты в поле «Проверка неоплаченных поездок» и оплатить задолженность. Карта выходит из стоп-листа в течение суток. Также в некоторых автобусах есть QR-код на кабине водителя — он ведет на инструкцию. Это позволяет решить проблему прямо во время поездки.

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