Суд по иску прокуратуры взыскал с мошенника 209 тыс. для пенсионерки из Магнитогорска

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска в Челябинской области помогла 76-летней пенсионерке вернуть 209 тысяч рублей, которые она перевела мошеннику. В феврале 2024 года женщина попалась на уловку афериста, предлагавшего легкий заработок на инвестициях, и отправила деньги на продиктованный им банковский счет. В

ходе расследования уголовного дела выяснилось, что средства оказались у жителя Соль-Илецка Оренбургской области. Тогда прокуратура подготовила иск в районный суд города с требованием признать полученное ответчиком неосновательным обогащением.

Суд встал на сторону пострадавшей пенсионерки. Теперь владелец счета должен вернуть пожилой женщине все полученные от нее деньги. Возврат средств контролирует прокуратура.

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