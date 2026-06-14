От Чистопольской до ЗЭМ: с понедельника маршрут трамвая-челнока в Ленинском районе сократится

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске с 15 июня изменится схема движения трамвая-челнока в Ленинском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с продолжением ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского. Теперь челночный трамвай будет курсировать по маршруту «Чистопольская — ЗЭМ». Интервал движения останется прежним.

Для удобства пассажиров также доступны альтернативные маршруты. Жители могут воспользоваться автобусами № 5, 18, 19, 22, 25т, 81, 91, 483, а также компенсационным маршрутом № КМ2. На нем в часы пик по будням работают 6 автобусов с интервалом 6–7 минут, а по выходным — 4 автобуса с интервалом 10 минут.

Актуальное расписание можно найти на сайте. Также отслеживать движение общественного транспорта в реальном времени можно в мобильных приложениях. Городские власти просят жителей заранее планировать поездки с учетом временных изменений.

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