За выходные на Шершневской плотине в Челябинске убрали старый асфальт и «лежачих полицейских»

Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

На Шершневской плотине в Челябинске обновили дорожное покрытие. Основной этап ремонта завершили всего за два выходных дня, чтобы автомобилисты и пешеходы почти не заметили неудобств. Рабочие сняли изношенный асфальт, отрегулировали уклоны для стока дождевой воды в лотки, а также ликвидировали наземный переход и искусственные неровности. Оперативный ремонт организовали по распоряжению мэра Алексея Лошкина.

Помимо этого, специалисты провели гидроизоляцию основания и смонтировали геосетку. Этот слой предотвратит появление колеи и растрескивание полотна. В администрации города пояснили, что демонтаж «лежачих полицейских» снизит вибрационную нагрузку на машинный зал гидроузла и сделает движение транспорта более плавным.

Финишные работы запланированы на следующую неделю. Подрядчику предстоит нанести горизонтальную разметку термопластиком. Это сделают, когда установится подходящая погода. Асфальт на объекте укладывали в два слоя.

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