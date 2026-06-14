Здание с двумя кортами для игры в падел продают за четверть миллиарда рублей в Челябинске

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Тракторозаводском районе Челябинска выставили на продажу трехэтажное здание рядом с ТРК «Горки». Стоимость объекта составляет 250 миллионов рублей. Объявление появилось на известном сайте по продаже недвижимости. Внутри комплекса работают несколько организаций, включая один из крупнейших в городе падел-центров (спорткомплекса для игры в падел — гибрида тенниса и сквоша).

Общая площадь здания — 3,9 тысячи квадратных метров. Первый этаж со свободной планировкой занимает больше половины — 2256,4 «квадрата». На фотографиях в объявлении видно два корта для игры в падел и раздевалки для спортсменов. На втором и третьем этажах расположены офисные кабинеты. Владелец указывает тип недвижимости как «производство, склад» и предлагает покупателю инвестировать в объект под арендный доход.

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