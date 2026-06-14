Приоритетный порядок: полицейские в сжатые сроки восстановили документы раненым участникам СВО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В Чебаркуле Челябинской области сотрудники отдела по вопросам миграции восстановили паспорта участникам спецоперации. Бойцы в это время проходили реабилитацию после ранений в одном из местных медицинских учреждений. Полицейские организовали работу в приоритетном режиме и оперативно вручили готовые паспорта военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Специалисты собрали все сведения, а также помогли с регистрацией бумаг. Необходимые документы оформили без задержек — в максимально короткий срок — за один день. Военнослужащие поблагодарили полицейских за чуткое отношение, профессионализм и быструю помощь. Как отметили в ведомстве, новые паспорта стали символичным подарком военнослужащим ко Дню России.

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