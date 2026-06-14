Школы, кружки и профессиональные училища: как в челябинских колониях готовят осужденных к жизни на свободе

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Сегодня, 14 июня, свой профессиональный праздник отмечают работники воспитательной службы уголовно-исполнительной системы России. Службе исполнилось 69 лет — дата была установлена 14 июня 1957 года. Начальник отдела по воспитательной, социальной работе с осужденными и пенитенциарной пробации ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Андрей Симонов рассказал, как в челябинских колониях помогают осужденным вернуться к нормальной жизни.

По его словам, главная задача — сделать все, чтобы человек, отбывший наказание, стал законопослушным гражданином. Для этого в учреждениях работают школы, кружки, проходят культурные и спортивные мероприятия. Осужденные могут получить профессию — швеи, сварщика, повара или машиниста крана. В области действуют 10 профессиональных училищ, оборудованы современные классы и более 60 учебных мастерских.

— Я убежден, что отбывание наказания не должно только изолировать человека от общества, а обязано давать ему инструменты для исправления и успешного возвращения к законопослушной жизни, — подчеркнул Андрей Симонов.

Важную роль играет и поддержка семей. В колониях регулярно проводят дни открытых дверей для родственников осужденных. Им показывают бытовые условия, мастерские и столовую, дают возможность пообщаться с близкими. Кроме того, в учреждениях действуют православные храмы и мечети, священнослужители проводят беседы и богослужения. Сотрудников воспитательной службы в профессиональный праздник поблагодарили за терпение, мудрость и душевную чуткость.

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