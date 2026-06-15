Умные кассы и оплата смартфоном: какие форматы АЗС востребованы у водителей в Челябинске

Фото: Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Водители в Челябинске всё чаще выбирают автоматические АЗС или заправки с кассами самообслуживания. По данным экспертов сети АЗС «Газпромнефть» можно понять, какой формат сегодня наиболее популярен.

Автоматические АЗС работают без кассира: водитель сам выбирает топливо на терминале, оплачивает заправку картой или через приложение в смартфоне. Если возникли вопросы, на помощь приходит сотрудник удаленного диспетчерского центра: достаточно нажать кнопку вызова.

Традиционные АЗС с операторами не теряют актуальности - особенно в городе и на трассах. Помимо топлива, здесь можно купить еду, напитки, автотовары, а также воспользоваться мойкой или зарядкой для электромобилей. Этот формат выбирают те, кто привык получать комплекс услуг в одном месте.

Формат АЗС с расширенными возможностями самообслуживания - один из самых востребованных и предоставляет выбор: обратиться к персоналу или воспользоваться экспресс-кассами самообслуживания. Они позволяют автомобилистам самостоятельно оформить заказ в кафе, выбрать и оплатить товары магазина. Оплатить топливо через приложение сети на сервисных АЗС с каче и магазином тоже можно - прямо в салоне автомобиля, если в дополнительных покупках нет необходимости.

По данным специалистов, более 70% операций на АЗС в новом формате уже проходит через цифровые каналы. В Челябинской области 17 АЗС сети более чем из 65 работает в новом формате самообслуживания с экспресс-кассами. Автоматических АЗС в регионе - тоже 17.

- Автоматизация типовых процессов освобождает время сотрудников для персонального внимания к каждому гостю, - комментирует руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

Какой вариант удобнее - каждый водитель решает сам. Но тренд очевиден: всё больше автолюбителей в Челябинске ценят скорость и персонализированный подход. Сегодня удобно быстро заправиться и оплатить топливо, не выходя из машины; а завтра - перекусить и выпить не спеша горячий кофе на АЗС.