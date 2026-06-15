В Челябинске пьяные угонщики отбивались от поймавших их полицейских

Фото: ГАИ Челябинской области

В Челябинске двое молодых людей угнали машину, пытались скрыться от полицейских, а потом оказали сопротивление при задержании.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, челябинец заявил о пропаже ВАЗ-21099. Автомобиль вскоре заметили патрулировавшие Ленинский район автоинспекторы. Они попытались остановить легковушку, но водитель промчался мимо.

Полицейские бросились в погоню. На Копейском шоссе им удалось наконец догнать и остановить машину. Ее водитель и пассажир принялись отбиваться, однако сотрудники ДПС их одолели и задержали.

В отношении 23-летнего нетрезвого водителя составили 18 административных протоколов, в том числе за пьяную езду без прав.

За неповиновение распоряжениям полицейских угонщика отправили под арест на десять суток, его 24-летнего товарища – на пять суток.

Вдобавок в отношении водителя возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.

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