В Челябинске водитель погиб в ДТП при загадочных обстоятельствах

В ДТП погиб 55-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Вагнера в Челябинске ранним утром 15 июня произошла авария.

Как рассказали в городской ГАИ, 55-летний мужчина на Belgee врезался в стоявший на обочине Nissan. После этого Belgee резко свернула в другую сторону, снесла дорожное ограждение и выехала на тротуар. Водитель иномарки погиб.

Фото: ГАИ Челябинска

Автоинспекторы сейчас пытаются выяснить, что стало причиной ДТП.

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