В Кыштыме мужчина погиб в колодце

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Кыштыме пропал мужчина. Близкие и сотрудники полиции разыскивали его два дня, а нашли уже мертвым – тело горожанина обнаружили в колодце.

Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились на глубину, вытащили погибшего и передали полицейским. Причину смерти кыштымца еще предстоит выяснить.

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