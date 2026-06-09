Работавшие в Донбассе врачи из Челябинской области получили награды

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Южноуральские врачи, работавшие под обстрелами в Донбассе, получили награды от российского президента.

Медали Луки Крымского по распоряжению Владимира Путина вручили кардиологу-ревматологу Татьяне Шапкиной и специалисту по функциональной диагностике Ольге Орловой. Основанием для награждения наших медиков стал труд в экстремальных условиях.

- Несмотря на постоянные атаки с воздуха, они делали анализы и проводили врачебные осмотры, принимая за день не меньше сотни детей, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАХ.