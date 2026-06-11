Мультсериал по сказкам челябинского автора покажут в Китае

Фото: max.ru/chelyabushka

На Международной неделе анимации в Китае покажут мультипликационный сериал «Мишка Бо», снятый по мотивам сказок челябинского автора Павла Седова.

Как сообщают авторы канала «Челябушка» в МАХ, картиной заинтересовались российские прокатчики: мультик покажут в 200 кинотеатрах 50 городов нашей страны в рамках альманаха.

Премьера в Челябинске уже состоялась. Главный посыл истории о приключениях белого медвежонка - это дружба. По сюжету звери учатся уважению в отношениях.

- Сняли ленту на деньги создателей и грант Фонда культурных инициатив при президенте и похоже, что у неё будет продолжение, - добавляют авторы «Челябушки».