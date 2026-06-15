В Челябинске 48 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе и химии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 48 выпускников получили максимально возможные 100 баллов на едином госэкзамена.

— У нас уже 48 стобалльников, это значительно больше, чем в прошлом году, — рассказал вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. — 30 по литературе, 18 по химии.

Напомним, период ЕГЭ в Челябинской области продолжается. 15 июня выпускники сдают экзамены по биологии, географии и иностранным языкам. Шесть человек в этом году решили сдать ЕГЭ по китайскому языку.

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