ГК «Сатурн» представит обновленный семейный кроссовер TENET T4L: премьера в Челябинске 20 июня и розыгрыш 500 литров бензина

ФОТО: TENET T4L. Экстерьер TENET T4L

20 июня в 12:00 в дилерском центре «Сатурн» на ул. Блюхера, 123, Челябинск, состоится официальная презентация нового семейного кроссовера TENET T4L. Мероприятие пройдет в формате семейного фестиваля с подарками, конкурсами и специальными предложениями для первых покупателей.

Группа компаний «Сатурн» — надежный автопартнер, работающий на рынке уже более 25 лет, приглашает ценителей комфорта и инноваций познакомиться с последними новинками автомобильного мира.

Обновленный TENET T4L — универсальное решение для активной семьи. Отмечая современный подход к динамике и безопасности, модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Экономичный расход топлива на трассе — всего 6,5 л/100 км.

ФОТО: TENET T4L. Экстерьер TENET T4L

Две комплектации на выбор:

ACTIVE (АКТИВ) 2WD — оптимальный вариант для тех, кто ценит сбалансированное сочетание цены и оборудования. Основные характеристики: двигатель 147 л.с., трансмиссия DCT6, разгон 0-100 км/ч за 10,5 сек., передний привод.

PRIME(ПРАЙМ) 2WD — расширенная комплектация с дополнительными современными опциями: электропривод складывания зеркал, система кругового обзора 360°, передние датчики парковки, подогрев сидений второго ряда, 2-зонный климат-контроль. Все основные параметры аналогичны версии Active.Гарантия от официального дилера на TENET T4L — 5 лет или 150 000 км пробега.

Только в день презентации — специальная выгода до 210 000 рублей на первые 15 автомобилей!

В программе презентации:

-Тест-драйв TENET T4L одними из первых

- Розыгрыш 500 литров топлива

- Дополнительные выгоды для первых покупателей

- Детские мастер-классы, танцевальные номера и фуршет

Где: г. Челябинск, ул. Блюхера, 123, ДЦ «Сатурн»

Когда: 20 июня, начало в 12:00

Вход свободный, но требуется регистрация:clck.ru/3U7Cc9

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ООО «Акцент-Авто М»

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