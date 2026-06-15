На улицах Челябинска появятся еще 130 вазонов с цветами

Хулиганы уничтожают цветы в контейнерах, которые висят на заборах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 15 июня начинают выставлять на улицы дополнительные вазоны с цветами. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

— Всего 130 вазонов на центральной зоне дорог будут установлены, — уточнил Сергей Кочетков. — Продолжается размещение кашпо.

Вице-мэр добавил, что челябинские вандалы никак не успокоятся: они продолжают вырывать цветущие петунии из кашпо на улицах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.