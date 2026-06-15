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НовостиОбщество15 июня 2026 7:31

В Челябинске 15 июня из-за больших луж временно остановилось трамвайное движение

В Челябинске огромные лужи помешали проезду трамваев по улице Труда и проспекту Победы
Елена КОЛЧИНА
В выходные трамвайные пути уже уходили под воду. Фото: читатель КП

В выходные трамвайные пути уже уходили под воду. Фото: читатель КП

В Челябинске 15 июня пришлось остановить движение трамваев по участку улицы Труда между улицами Российской и Первой Пятилетки.

— Большое скопление воды на путях, — пояснили причину ограничений в «ЧелябГЭТ».

Вагоны отправили в объезд.

По той же причине остановили проезд трамваев по участку проспекта Победы между улицами Горького и Российской.

На обоих участках решить проблему с подтоплением удалось за 15 минут. К полудню вагоны вновь начали курсировать по обычным маршрутам.

Напомним, в минувшие выходные трамваи уже останавливались, так как не могли преодолеть огромную лужу. В Челябинске также пришлось экстренно расчищать ливневки, в которые после мощного ливня принесло кучи мусора.

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