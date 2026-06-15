Снова плывем: в Челябинске 15 июня дороги превратились в озера

Фото: «Интерсвязь»

На челябинском Северо-западе днем 15 июня снова начался потоп. Огромные лужи разлились во время дождя. Теперь пешеходам остается отчаянно мечтать о непромокаемых скафандрах, а водителям - о веслах. Особенно впечатляющее озеро образовалось на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

Фото: «Интерсвязь»

Напомним, в Челябинске за две недели выпало больше месячной нормы осадков. В минувшие выходные улицы превратились в реки после залпового ливня. В мэрии выяснили, что решетки ливневок забило скошенной травой и мусором, который унесли потоки воды.

Фото: «Интерсвязь»

Из-за глубоких луж временно останавливали трамвайное движение на участке проспекта Победы от улицы Чичерина до улицы 40 лет Победы. Как сообщили в «ЧелябГЭТ», к 13:50 проезд удалось восстановить.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

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