В Магнитогорске суд отправил контрактника-беглеца на 9 лет за решетку

Мужчину отправят в колонию строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области рядового признали виновным в самовольном оставлении места службы.

— В период отбывания наказания в виде лишения свободы в апреле 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы, в связи с чем был условно освобожден, — рассказали в Магнитогорском гарнизонном военном суде.

Если бы мужчину не освободили, ему оставалось бы провести за решёткой пять с половиной лет.

В августе 2025 года контрактник самовольно уехал из своей части и отправился в Магнитогорск. Там он прожил пять месяцев, а потом был схвачен полицейскими.

По совокупности с неотбытым сроком за предыдущее преступление контрактника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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