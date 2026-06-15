Корреспондент КП-Челябинск победил в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Павел Пономаренко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области завершился региональный этап пятнадцатого конкурса СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводил «Ростелеком».

В номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» первое место занял корреспондент «КП-Челябинск» Павел Пономаренко. Награду он получил за материал «Новая идентичность городов: на Урале будут развивать инфраструктуру для электрокаров и подсветку зданий».

— Материал подготовлен по результатам «Форума будущего» в Екатеринбурге, где были представлены передовые отечественные цифровые решения, которые уже в ближайшей перспективе изменят наши представления о комфорте и безопасности в городах Урала, — рассказал Павел Пономаренко. — Победа в конкурсе, с одной стороны, действительно неожиданная, но с другой — в этом нет ничего странного, учитывая, что цифровая трансформация наших городов — вопрос первостепенной важности.

Как сообщили в «Ростелекоме», участникам конкурса вручили дипломы и подарки. А после церемонии награждения для лауреатов устроили мастер-класс по сварке оптоволокна.

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