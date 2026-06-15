Челябинец получил 8 лет строгого режима за незаконное общение с сокамерниками

До нового приговора южноуральца довело общение с другими заключенными на запретные темы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал 25-летнего жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности.

Как рассказали в региональном УФСБ, преступление выявили сотрудники ведомства совместно с оперативниками ГУФСИН по Челябинской области.

Молодой человек отбывал срок в исправительной колонии за покушение на незаконное производство наркотиков. При этом он распространял среди других заключенных материалы с пропагандой терроризма.

Суд частично сложил предыдущий приговор южноуральца с новым. В итоге в качестве наказания молодому человеку назначили 8 лет в колонии строгого режима. Вдобавок в течение двух лет осуждённому запрещено будет администрировать сайты и каналы в мессенджерах.

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