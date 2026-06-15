Сотрудники челябинского филиала «Россети Урал» отработали тактику совместных действий с МЧС в Кусинском и Троицком округах

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Специалисты Златоустовских электрических сетей челябинского филиала «Россети Урал» провели тренировку с персоналом 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Персонал Кусинского района электрических сетей (РЭС) и противопожарной службы отработали взаимодействие при условном возгорании трансформатора с выбросом масла на подстанции 110 кВ на территории Кусинского муниципального района Челябинской области.

Согласно сценарию учений, оперативно-выездная бригада Кусинского РЭС вывела энергооборудование из работы, после чего пожарный расчет МЧС был допущен для тушения. Условное возгорание было оперативно ликвидировано, угроза нарушения электроснабжения потребителей города Куса – предотвращена.

Особое внимание было уделено порядку допуска пожарного расчета, алгоритму, оперативной координации и синхронизации действий, соблюдению правил техники безопасности при совместных действиях с подразделениями МЧС в сложных условиях пожара на энергообъекте.

Проведение учений в условиях, максимально приближенных к реальным, имеет важное значение в подготовке персонала «Россети Урал». Энергетики Троицких электрических сетей приняли участие в командно штабных учениях Главного управления МЧС России по Челябинской области. Тренировка проходила на территории Троицкого муниципального округа. Ключевые задачи по ликвидации условного горения лесного массива были успешно решены; комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Троицкого округа отметила слаженные действия служб экстренного реагирования, муниципальных органов управления и ресурсоснабжающих организаций.

Главная цель подобных тренировок – минимизировать риски пожаров и отработать четкое взаимодействие всех служб в случае происшествий.