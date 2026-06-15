Получил два млн за смягчение приговора: адвокат пообещал передать взятку и даже взял деньги, теперь его будут судить

Кадр с видео: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

В Челябинске будут судить 39-летнего адвоката, который пообещал заключенному помочь смягчить наказание, передав взятку. Следствие считает, что все произошло прошлым летом – с 18 июня по 24 сентября 2025 года.

Именно тогда адвокат, чтобы подзаработать, предложил осужденному передать через него взятку – два миллиона рублей. Он заверил, что люди, которым он отдаст деньги, смягчат ему срок. Его доверитель согласился на эту махинацию.

Поэтому, когда суд вынес новое решение, более мягкое, адвокат получил от жены осужденного два миллиона рублей. Тогда его и взяли сотрудники УФСБ Челябинской области.

Во время расследования следователь СК арестовал два земельных участка адвоката, чтобы потом он смог выплатить штраф.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, – подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Уголовное дело уже передали в Калининский районный суд Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.