Мужчина и двое детей поехали ночью в лес на мотоцикле и заблудились

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.

В ночном лесу заплутали трое южноуральцев. Мужчина и двое детей ехали на мотоциклах по лесной дороге, но почему-то сошли с пути и потерялись.

Связь была неустойчивой, вокруг темнота, но спасатели искали заблудившихся. И нашли! Троица плутала между поселками Красный и Ленинск. В последний их и отвезли сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда.

Спасатели напомнили, что заблудившимся нужно передать свои координаты и ждать на месте.

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