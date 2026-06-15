Светофор у Ленинградского моста в Челябинске отключат на 10 часов

Светофор отключат на 10 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Челябинцев предупредили о неработающем светофоре. Его планируют отключить 16 июня на 10 часов, с 8:00 до 18:00. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

Светофор отключат у Ленинградского моста: на пересечении проспекта Победы и улицы Болейко.

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