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НовостиОбщество15 июня 2026 14:42

Светофор у Ленинградского моста в Челябинске отключат на 10 часов

16 июня 10 часов не будет работать светофор у Ленинградского моста в Челябинске
Дарья МАРКОВА
Светофор отключат на 10 часов.

Светофор отключат на 10 часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Челябинцев предупредили о неработающем светофоре. Его планируют отключить 16 июня на 10 часов, с 8:00 до 18:00. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города.

Светофор отключат у Ленинградского моста: на пересечении проспекта Победы и улицы Болейко.

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