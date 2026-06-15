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НовостиОбщество15 июня 2026 15:13

Антидроновые одеяла, еда и письма: южноуральцы отправили 55 гуманитарный конвой для участников спецоперации

Челябинская область отправила 55 гуманитарный конвой для участников спецоперации
Дарья МАРКОВА
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Из Златоуста губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил от регионального отделения партии 55-1 гуманитарный конвой для бойцов спецоперации. Глава региона поблагодарил всех, кто помог собрать ценный груз для наших ребят.

Этот гуманитарный конвой собирали депутаты, предприятия области и обычные жители. В ценную посылку вошли продукты, предметы первой необходимости, маскировочные сети, антидроновые и обычные одеяла, подушки, вещи, окопные свечи и, конечно же, письма. Целых восемь тонн!

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