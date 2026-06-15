Затопленные из-за дождя улицы Челябинска освободили от воды

Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

В Челябинске затопленные из-за дождя улицы освободили от воды. Об этом сообщили в администрации города. Больше всего воды было на участках улиц Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская набережная, Валдайская, Первой Пятилетки и Крылова.

На Братьев Кашириных и сейчас ведутся работы – там промывают ливневки. Мусор убивают, конечно же, для того, чтобы вода быстрее уходила.

– На этой неделе синоптики обещают не меньший объем осадков. По поручению главы города Алексея Лошкина специалисты будут дежурить на проблемных точках, чтобы сразу приступать к отводу воды, – добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

О затопленных улицах жители города могут сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы – 727-46-26.

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