Самолет «Челябинск-Сочи» опаздывает почти на сутки

Больше всего опаздывают сочинские рейсы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В челябинском аэропорту 16 июня задерживаются рейсы на прилет и вылет.

Вовремя не прибыли самолеты из турецкой Антальи, отложена посадка рейса из Москвы, но самая тяжелая ситуация – с рейсами из Сочи.

Один самолет должен был прилететь в Челябинск с черноморского курорта еще в 14:45 15 июня. Но фактически его ожидают только к 12:55 16 июня. Следующую посадку Boeing-737 из Сочи заранее перенесли с 14:45 16 июня на 01:20 17 июня.

Опаздывают и обратные вылеты из Челябинска.

Первый самолет в Сочи надеются отправить вместо 15:45 15 июня в 14:20 16 июня. Вылет второго отложили с 6:00 до 11:50 16 июня. Третий рейс перенесло с 15:45 16 июня на 02:20 17 июня.

Самолет в Анталью вместо 5:40 отправят в 11:40.

Рейс в Москву перенесли с 12:30 на 16:30.

Аэропорт Сочи минувшей ночью прерывал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности полетов. Московские аэропорты по тем же соображениям принимают и отправляют рейсы только по согласованию.

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