В Челябинске 16 июня 1255 домов лишатся горячей воды

Горячей воды не будет две недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 16 июня стартует второй этап массовых опрессовок. Горячую воду отключат в 1251 многоквартирном доме и четырех частных, а также в 71 детсаду, 80 учебных учреждениях, 28 больницах и поликлиниках.

Гидравлические испытания затронут Калининский, Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводский и Центральный районы.

Отключение продлится до 30 июня, но если во время опрессовок обнаружат аварии, то срок работ могут продлить.

Вот список адресов, по которым прекратят подачу горячей воды:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Тракторозаводский район

Центральный район.

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