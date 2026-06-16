Челябинец получил приговор за мошенничество с билетами на матч «Трактора»

Челябинец решил продать несуществующие билеты и лишился телефона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд признал 22-летнего горожанина виновным в мошенничестве.

Молодой человек опубликовал в интернете объявление о продаже билетов на хоккейный матч между «Трактором» и «Металлургом».

Покупательница перечислила челябинцу 6 тыс. рублей за четыре билета. Но в действительности никаких билетов у молодого человека не было.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в наказание афериста на 480 часов отправили на обязательные работы. Вдобавок он должен будет вернуть покупательнице все деньги.

Телефон, с которого обманщик разместил объявление, конфисковали как орудие преступления.

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