В Челябинской области в реках и водохранилищах прибывает вода после сильных дождей

В минэкологии заявили, что ситуация на всех гидротехнических сооружениях штатная Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области обильные дожди спровоцировали подъем уровня воды в водоемах. Как сообщили в региональном министерстве экологии, накануне в реках Сим, Ай, Юрюзань, Тюлюк и Урал вода поднялась на 1-5 сантиметров, а в Увельке – на 7 сантиметров. Уровень воды вырос в Миасском городском пруду, Поликарповском пруду, Долгобродском, Верхнеуральском,, Нязепетровском, Златоустовском и Южноуральском водохранилищах. Прирост составил от одного до шести сантиметров.

При этом в реках Миасс и Уфа уровень воды понизился. На Аргазинсеком и Шершневском водохранилищах сброс воды не превысил нормативных значений.

—16-17 июня в районах выпадения сильных дождей сохранится вероятность интенсивных подъемов уровней воды, — рассказали начальник Челябинского гидрометцентра Валерий Кочегоров. — Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.

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