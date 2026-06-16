Челябинцы на 8,4% реже стали получать кредитки

Банки не стремятся раздавать кредитки направо и налево Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года жители Челябинской области получили 32,6 тыс. кредитных карт. Это на 8,4% меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщает «Национальное бюро кредитных историй», в целом по России выдача кредиток сократилась на 9,47% за месяц. Эксперты бюро отмечают, что банки предъявляют высокие требования к потенциальным заемщикам и опасаются выдать деньги тем, кто гарантированно их не вернет.

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