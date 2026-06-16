В Челябинской области 88 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Больше всего стобалльников – на ЕГЭ по литературе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 88 человек сдали единый госэкзамен на максимально возможные сто баллов. Таковы результаты первых трех ЕГЭ – по литературе, истории и химии. Тесты проходили 1 июня, их сдавали 2,6 тыс. выпускников.

Как рассказали в Челябинском институте развития образования, 58 одиннадцатиклассников получили по сто баллов на ЕГЭ по литературе. Экзамен по химии с наивысшим баллом прошли 27 южноуральцев. И только у трех человек получилось набрать сто баллов на ЕГЭ по истории.

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