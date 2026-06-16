«Побежали домой и в камерах показались во всей красе»: трое мужчин ночью всполошили район Северо-Запада

Хлопок и дым напугали жителей. Фото: предоставлено из домового чата.

Ночью 15 июня жителей микрорайона «Академ Риверсайд» перепугал сильный хлопок во дворе дома по Университетской набережной. Жильцы вычислили по камерам, что трое мужчин баловались петардой. Однако шум получился настолько сильным, что на место выехали пожарные машины и полиция.

— Побежали домой и в камерах показались во всей красе. Тут полиция, скорая, пожарные, быстро найдут сейчас, — пишет очевидец.

— Пожарные приехали меньше чем за 5 минут после звонка, — сообщает другой житель.

В полиции Челябинска «Комсомолке» рассказали, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный».

— На место происшествия выезжали сотрудники полиции, — прокомментировали в УМВД по Челябинску. — Пострадавших нет, ущерб имуществу граждан не причинен. Проверка по факту произошедшего продолжается.

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