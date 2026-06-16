База осталась устойчивой: Челябинская область вошла в топ-10 регионов инвестпривлекательных регионов России

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Челябинская область вошла в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России, заняв 9-е место в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив, представленном на ПМЭФ-2026.

Редакция «ФедералПресс» пообщалась с экспертами и оценила объективность рейтинга. Специалисты отмечают, что у региона сохраняются экономические сложности, включая бюджетный дефицит, давление на налоговые поступление и снижение показателей части крупныз предприятий. Однако, по их мнению, фундаментальная инвестиционная база региона остается устойчивой.

Так, директор консалтинговой компании So Invest Анастасия Кузьминова считает рейтинг скорее инструментом оценки управленческих усилий, чем прямым отражением текущего состояния экономики. По ее словам, пока системообразующие предприятия продолжают работу, инвестиционный потенциал региона сохраняется.

Экономист Сергей Гордеев также обращает внимание на «временной лаг» статистики: рейтинг во многом опирается на данные прошлых периодов, которые не всегда отражают текущую динамику. При этом структура экономики Челябинской области остается неоднородной — на фоне снижения в части металлургии сохраняются устойчивые сегменты, включая цветную металлургию.

В целом эксперты сошлись во мнении, что несмотря на отдельные трудности, Челябинская область продолжает оставаться одним из ключевых инвестиционных центров страны и сохраняет позиции в группе регионов с высоким потенциалом роста.

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