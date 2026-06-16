Сотрудник челябинского ГУФСИН вышел в финал конкурса «Виват, офицеры!»

Никита Болонный. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Начальник отряда отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН по Челябинской области Никита Болонный. вышел в финал всероссийского конкурса «Виват, офицеры!».

Финал ведомственного состязания проходит в Красноярске. Чтобы попасть на него, участники конкурса соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, строевой подготовке, рукопашном бое, подтягивании на перекладине и беге, а еще прошли тест на знание законодательства. Кроме того, им нужно было блеснуть талантами во время творческого этапа «Реклама профессии».

Жители Челябинской области могут дистанционно поддержать представителя региона. Для этого достаточно проголосовать за него по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.