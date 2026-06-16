В челябинском театре «Манекен» впервые за тридцать лет сменился руководитель

Новым директором челябинского тетра «Манекен» назначена Анна Абалмазова. Приказ об этом подписал глава городского Комитета по культуре Юрий Леончик.
Анна Абалмазова сменила на посту руководителя театра 68-летнего Александр Березина, который возглавлял «Манекен» более тридцати лет.
Как рассказали в «Манекене», Александр Березин поддержал кандидатуру нового директора. Сам он не покинет театр и останется там в качестве артиста.
Анна Абалмазова – уроженка Челябинска, по образованию экономист. В прошлом она преподавала режиссуру анимационных фильмов и создала инклюзивную мастерскую для взрослых с ментальными особенностями «АУ!».
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