Под Челябинском в подъезде жилого дома обвалился потолок

Фото: прокуратура Челябинской области

В копейском поселке Потанино рухнул потолок в подъезде жилого дома. На лестницу свалились отштукатуренные деревянные конструкции, обнажилась пестрящая дырами крыша.

Жильцы заранее жаловались на провисший и начавший активно крошиться потолок.

По словам копейчан, в подъезде живут дети и мужчина с инвалидностью второй группы. Все они могут просто не успеть вовремя увернуться от падающих частей здания.

В прокуратуре после инцидента начали проверку. Сотрудники надзорного ведомства обещали выяснить причины происшествия.

—При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.